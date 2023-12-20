Потяг Перемишль-Харків затримується: аварія на залізніці

Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів:
31 Запоріжжя – Перемишль;
74 Перемишль – Харків.
«Пасажирів харківського поїзда просимо інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України», – йдеться в повідомленні.
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