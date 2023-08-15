Працював на загарбників під час окупації Балаклії: СБУ викрила ще одного поплічника окупантів

Співробітники Служби безпеки викрили на деокупованій території Харківської області ще одного колаборанта, який допомагав російським загарбникам.

Зловмисником виявився 31-річний мешканець м. Балаклія на Харківщині, який до війни працював комп’ютерним спеціалістом у головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час захоплення Балаклії він добровільно уклав трудовий договір з керівником місцевої окупаційної адміністрації держави-агресора та погодився на фейкову посаду «специалиста эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства».

Колаборант виконував функції системного адміністратора — слідкував за технічнім станом комп’ютерного обладнання, займався налаштуванням та обслуговуванням офісної техніки, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

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