Правоохоронці зафіксували наслідки російських обстрілів Харківщини

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова, Купʼянської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 березня приблизно о 4:00 ворожий безпілотник влучив по території Шевченківського району Харкова. Пошкоджено житлові будинки.

О 5:00 збройні сили рф завдали вже ракетний удар по цьому ж району: пошкоджено нежитлову будівлю. За попередніми даними, ворог вдарив ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.

У селищі Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок влучання двох БПЛА близько 5:10 пошкоджено будівлю лікарні.

Також о 5:30 зафіксовано влучання двох ворожих безпілотників по місту Лозова. Зазнали пошкоджень щонайменше 8 житлових будинків.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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