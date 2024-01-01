Протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів на Харківщині

Артилерійських та мінометних ударів ворога протягом доби зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В районі Іванівки Куп’янського району ворог завдав авіаційних ударів.

ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.

О 13:10 внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає.

Близько 13:30 стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки.

О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у Чугуєві. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали три людини, ще двох врятували.

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