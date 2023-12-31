Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містах Дніпро та Одеса, ракету «Іскандер» по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільним об’єктам центральної частини міста Харкова. Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу «Shahed-136/131». Наші оборонці знищили 21 ударний дрон.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

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