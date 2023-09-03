Рада може скасувати відстрочку від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для чоловіків, що здобувають другу вищу освіту. У самому проєкті закону є певні нюанси щодо мобілізації цих студентів.

Про це в ефірі телемарафону розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також член фракції партії «Слуга народу» – Федір Веніславський. Він зазначив, що після прийняття цього закону мобілізуватимуть не всіх чоловіків, що захотіли здобути вищу освіту вдруге, передає 24 Канал.

Що буде з відстрочкою після прийняття проєкту закону

Веніславський заявив, що, за інформацією від міністерства освіти і науки, у 2019 – 2021 роках студентів віком від 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Однак уже у 2022 році таких студентів стало понад 106 тисяч.

«Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову», – наголосив він.

Нардеп також наголосив, що деякі заклади вищої освіти відкрили набір на контракт за денною формою навчання, щоб дати можливість чоловікам, які вже мають освіту, вступити на навчання та отримати відстрочку від мобілізації.

Веніславський також зазначив, що ці «абітурієнти» вступали у заклади з нижчим освітнім рівнем ніж мали ці чоловіки. Зокрема, це могли бути професійно-технічні заклади, коли ці «студенти» вже мали вищу освіту на іншій спеціальності.

Саме тому нардеп зареєстрував законопроєкт про скасування відстрочки для чоловіків, що здобувають другу вищу освіту. За його словами, це дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації при навчанні в університеті.

Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли.

Раніше Міноборони внесло зміни для обмежено придатних осіб

Міністерство оборони 3 вересня внесло зміни у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Зокрема, там прибрали «спірні статті», що стосувалися обмежено придатних осіб.

Крім цього, у документі оновили перелік хвороб, які можуть стати причиною для відстрочки у мобілізації громадянина. Таким чином мобілізованих українців стане більше.

Зрештою, тепер ВЛК також зможуть визначити придатність військових за іншою спеціальністю, якщо на попередній його визнали непридатним. До того ж Міноборони спростило вимоги для десантників і морпіхів на службу.





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