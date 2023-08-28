Рашисти роблять мінні загородження вздовж кордону з Харківщиною – Маляр

На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ворог шукає слабких місць в нашій обороні, щоб прорвати її», каже Маляр.

Ще Ганна Маляр розповіла про ситуації на інших сусідніх напрямках.

На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ.

Веде безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівка, південо-західніше Кремінна, Білогорівка Луганської області та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагається всіма силами стримати наше просування вперед.

Так, ворог безрезультатно спробував відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівка та Кліщіївка Донецької області.

У ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївка Донецької області.

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