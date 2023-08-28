Роботине звільнене, ЗСУ просуваються далі – Міноборони

Українські військовослужбовці звільнили Роботине у Запорізькій області та рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці глави Міноборони Ганну Маляр під час включення з Military Media Center.

Вона зазначила, що південь є основним напрямком Сил оборони України, де по Запорізькій та Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.

«У нас продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що звільнене Роботине.

І далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки», – сказала Маляр.

За її словами, йдеться про напрямки: Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате.

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