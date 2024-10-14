Україна

Росіяни задіяли бронетехніку у штурмі на Харківському напрямку: відео

Автор Галина Шподарева
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Військові рф здійснили зухвалий штурм на Харківському напрямку. Бійці бригади НГУ «Спартан» атаку ворога відбили.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Росіяни задіяли бронетехніку у штурмі на Харківському напрямку: відео 7

«Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП», – йдеться в повідомленні.

Аеророзвідники бригади «Спартан» відреагували та ударами fpv-дронів та скидами зупинили окупантів.

Протягом доби гвардійці по лінії фронту знищили:

  • 1 танк;
  • 4 БМП;
  • 8 од. автомобільної техніки;
  • 2 склади БК;
  • 2 БПЛА ОТР.

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