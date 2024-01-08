Розчищати дороги на Харківщині вивели 110 одиниць техніки

У Харківській області на державних і місцевих дорогах працює 110 одиниць техніки. Через різке зниження температури повітря та пориви вітру на дорогах можливі ускладнення руху.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

На автошляхи державного значення вийшли понад 60 одиниць спецтехніки. Ще 47 одиниць техніки працює на місцевих дорогах.

Виконується обробка піщано-сольовою сумішшю, в тому числі автобусних маршрутів та маршрутів для евакуації та доставки гуманітарної допомоги.

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