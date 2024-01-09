Слідчі показали наслідки удару авіабомбою по Харківщині

Вранці 9 січня окупанти обстріляли село Слобожанське. Пошкоджено будівлю сільської ради та житлові будинки. Під обстріл потрапили енергетики, які проводили ремонтні роботи. Без постраждалих. Попередньо, удар був завданий авіабомбою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

8 січня приблизно о 22:30 російські військові також били по селу Веселе. Зазнали часткових руйнувань приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог бив по селу з танка.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









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