Справу експоліціянта-зрадника, який забрав службове авто у колеги, передано до суду

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Дзержинського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували Ізюм.

Наприкінці березня 2022 року зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» провів «обшук» у свого колеги, забрав службовий автомобіль та особисті речі правоохоронця, який виконав наказ і виїхав на підконтрольну Україні територію.

Крім того, обвинувачений встиг побудувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках. Спочатку він став «дільничним інспектором поліції», а в подальшому обійняв посаду «начальника відділу дільничних інспекторів поліції» у псевдоправоохоронному органі.

Обвинуваченого звільнено з органів Національної поліції України, його оголошено у розшук.

Експравоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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