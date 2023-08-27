Субсидія для ВПО: як отримати на новому місці

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для її отримання необхідні такі документи:

– заява;

– декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;

– паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

– довідка про статус ВПО.

Оформити субсидію можна в:

– уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;

– Центрі надання адміністративних послуг;

– сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Також це можна зробити онлайн через портал Дія, вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”