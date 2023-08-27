Субсидія для ВПО: як отримати на новому місці

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для її отримання необхідні такі документи:
– заява;
– декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;
– паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
– довідка про статус ВПО.
Оформити субсидію можна в:
– уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;
– Центрі надання адміністративних послуг;
– сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Також це можна зробити онлайн через портал Дія, вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”