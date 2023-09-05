Синєгубов розповів, що відбувається в деокупованому Ізюмі

В ефірі «Єдиних новин» Синєгубов розповів про ситуацію в Ізюмі та на Куп’янському напрямку.

В місті тривають роботи з відновлення пошкодженої окупантами інфраструктури, адже 80% міста фактично були зруйновані, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За рік після деокупації в місті відновлено електро-, газо- та водопостачання та інші послуги для населення.

В місто продовжують повертатися люди.

Зараз населення Ізюма складає 27 тисяч, тоді як одразу після звільнення в місті жило кілька тисяч людей.

«В першу чергу відновлюємо житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

Мешканці міста отримують компенсації за пошкоджене і зруйноване майно за програмою єВідновлення», розповів начальник ОВА.

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