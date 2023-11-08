Три рази за рік сів за руль п’яним – отримай штраф 51000 грн

Харківські поліцейські продовжують виявляти порушників за кермом.
За минулу добу патрульні виявили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Харківській області.
Патрульна поліція нагадує про відповідальність за нетверезе керування:
- на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
- якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
- у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
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