Туберкульоз і ВІЛ: призов обмежено придатних до служби чоловіків

Міноборони повністю оновило список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців і деталізувало порядок несення служби для обмежено придатних.

Про це повідомляє видання Фокус із посиланням на змінений указ Міністерства оборони України.

Разом із постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має ухвалити постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Якщо військовослужбовця визнають непридатним до служби за спеціальністю, командир частини може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Придатними до служби вважаються люди з такими хворобами:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

12-в — анемія, порушення згортання крові;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні й інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за помірно виражених, короткочасних проявів;

21-в — хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

За «спірними» статтями 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в придатними для служби в ЗСУ визнаватимуть усіх.

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