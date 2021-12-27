«Тысяча за вакцинацию»: сколько украинцев воспользовались программой

Программой является єПідтримка, в рамках которой полностью вакцинированные украинцы получают 1 тысячу гривен, воспользовались 6,5 млн человек.

Об этом сообщила Министр экономики Юлия Свириденко.

5,5 млн человек сформировали заявки, а на реализацию проекта уже направлено 3 млрд. грн.

Министр напомнила, что в следующем году программа будет усовершенствована.

«В частности, появится возможность для людей в возрасте 60+ покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства», — сказала Свириденко.

Дальнейшее усовершенствование программы будет зависеть от спроса и от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи.

“В будущем мы сможем легко подстроить его под нужды экономики и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса посредством помощи людям”, – сообщила министр.

Напомним, каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через регистрацию в сервисе «Дія» получить от государства 1000 гривен и потратить их на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб.

В программу «Підтримка» в настоящее время привлечены шесть банков. Это «Монобанк», «ПриватБанк», «А-Банк», «Укргазбанк», «Альфа Банк», «Ощадбанк».

Еще 13 украинских банков готовятся присоединиться к услуге.

Источник: Левый Берег