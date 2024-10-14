У Харківській області відбулося 20 боїв за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 жовтня. 964 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаударів, скинувши 92 КАБи. Крім цього, здійснив понад 3700 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи, Біла Береза, Прудянка, Гоптівка, Малі Проходи, Куп’янськ-Вузловий, Новоосинове, Греківка, Горохуватка, Часів Яр, Краматорськ, Олександропіль, Родинське та Макарівка.

На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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