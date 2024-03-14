У кількох районах Харківщини перебої з теле- та радіосигналом через удари російських безпілотників

Цієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, з керівниками профільних установ проведено оперативну нараду.

Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили.

«Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни. Не виключаємо, що окупанти будуть завдавати повторних ударів. Маємо бути готові до оперативного реагування», – наголосив Синєгубов.

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