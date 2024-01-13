У ніч на 13 січня над Україною було збито 8 ракет

У ніч на 13 січня 2023 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;

3 ударні БпЛА «Shahed-136/131»з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область –рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

«Нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими та летять бозна-куди», – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”