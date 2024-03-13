У Вовчанську відновили електропостачання після обстрілу

Фахівці Вовчанського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Обстріл стався напередодні, але енергетики не мали змоги виїхати на місце день у день, щоб оглянути пошкодження: ворог завдавав ударів по місту до самої ночі.

«Тільки сьогодні зранку нашій бригаді у складі майстра та чотирьох електромонтерів вдалося дістатися місця влучань. Наші фахівці виявили пошкодження повітряної лінії 10 кВ та відремонтували перебиті уламками дроти. Наразі усі знеструмлені споживачі – зі світлом», – зазначив Олег Ковальов, начальник Вовчанського РЕМ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”