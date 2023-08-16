У жителів Ізюмського району поліція вилучила рушниці, глушники та патрони

Вдома у двох жителів Ізюмщини правоохоронці виявили та вилучили арсенал та вибухонебезпечні предмети, серед яких мисливські рушниці, патрони та артилерійський порох.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України 14 серпня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. Про це повідомили в ГУНП Харківської області.





В ході слідчих дій у 52-річного місцевого мешканця виявили мисливську рушницю, близько 550 патронів різного калібру, артилерійський порох. У 46-річного чоловіка знайшли три мисливські нарізні рушниці, глушники, приціли та близько 400 патронів.

Вилучене направили на експертне дослідження.





Мета зберігання та походження заборонених предметів встановлюється

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі дії проводились слідчими Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та оперативним супроводом Служби Безпеки України.





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