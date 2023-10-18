Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS

США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS, якими ЗСУ нещодавно атакували російські авіабази на окупованих територіях.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на двох західних посадовців, пише Європейська правда.

За словами офіційних осіб, надані Україні ракети є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території.

У матеріалі йдеться, що після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання ATACMS, їхня доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що росія зможе завдати удару по партії зброї під час ввезення в Україну.

Крім того, Україна хотіла спробувати захопити росіян зненацька.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США «нещодавно» надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати удари на відстані до 165 кілометрів.

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