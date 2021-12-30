Украина — в «желтой» зоне карантина: две области вышли из «красной» зоны

По состоянию на четверг, 30 декабря, все регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина.

Из «красной» зоны карантина в четверг, 30 декабря, вышли Волынская и Запорожская области. Об этом сообщает Минздрав.

Напомним, с 6 декабря начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения в «желтом» уровне эпидопасности могут только те, кто получил, по крайней мере, одну дозу прививки против COVID-19, а также те, кто имеет отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Источник: Корреспондент