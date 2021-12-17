Украина закупит еще один медпрепарат от COVID-19

Украина намерена закупить таблетки от COVID-19 под названием «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

«16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата «Молнупиравир», который используется для лечения COVID-19. «Молнупиравир» — это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни», — заявил он.

По его словам, Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца.

«Молнупиравир» — это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов «Молнупиравира» и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания», — добавил Комарида.

Украина внесла «Молнупиравир» в список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса, еще в ноябре.

Также сообщалось, что будут закуплены таблетки «Паксловид» компании Pfizer.

Источник: РБК-Украина