Україною їздить на 20 тисяч більше електромобілів, ніж у Польщі

Щомісяця зростає інтерес до електромобілів їх все більше привозять з-за кордону. Показники ринку виявилися рекордними не лише для України, але й у порівнянні з європейськими сусідами: загальний парк електромобілів в Україні перевищує польський на майже 20 тисяч машин.

Про це пише польська Gazeta Prawna, повідомляє ГС «Інститут досліджень авторинку».

Станом на кінець липня в Україні було зареєстровано понад 64,3 тисячі електричних транспортних засобів, з них близько 62,2 тисячі — це легкові автомобілі та понад 2 тисячі — вантажівки. Якщо порівнювати з липнем 2022 року, то рік тому на українських дорогах рухалося приблизно 40,3 тисячі електромобілів. Тобто, за рік відбулося зростання приблизно на 60%. Про позитивний тренд свідчить і той факт, що лише минулого місяця українці придбали 4,6 тисячі автомобілів з нульовими викидами. Це черговий рекорд на ринку: на 70,4% більше, ніж у липні 2022 року, і на 1,3% більше, ніж у червні-2023.

Масштаб розвитку українського ринку стає більш очевидним, якщо порівняти ці цифри зі статистикою найближчих європейських сусідів. Так, по дорогах Польщі рухається понад 47 тисяч електромобілів, з них близько 42,2 тисячі — легкові, а понад 4,8 тисячі — вантажівки. Загалом — парк електромобілів в Україні перевищує польський на майже 20 тисяч. Польща також відстає, якщо порівняти кількість плагін-гібридів: в Україні зараз нараховується близько 61,7 тисячі таких машин, у Польщі — менш як 40,7 тисячі.

Сприяє розвитку цього сегменту авторинку в Україні ліберальні правила імпорту таких авто з-за кордону. При імпорті автомобіля з двигуном внутрішнього згорання до України потрібно сплачувати мито, ПДВ, акцизний податок та збір до пенсійного фонду.

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку

При купівлі електричного легковика з-за кордону потрібно заплатити лише мінімальний акциз у розмірі 1 євро за 1 кВт-год місткості батареї. Так можна заощадити від 40% до 50% порівняно з вартістю імпорту авто з ДВЗ. На зростання інтересу до електромобілів вплинуло також підвищення цін на пальне. Це два основні пункти, котрі впливають. Інші мотиваційні програми для придбання або використання електромобілів у нас відсутні.

Серед найпопулярніших електромобілів переважають вживані та відносно недорогі моделі. Протягом січня-липня 2023 року до України імпортували понад 2,4 тисячі таких машин. На перших місцях розташувалися: Nissan Leaf (1336 шт.), Volkswagen e-Golf (1203 шт.), Tesla Model 3 (1203 шт.), Volkswagen ID.4 (852 шт.), Tesla Model Y (838 шт.) і Renault Zoe (714 шт.).

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку

Середній вік імпортованих електромобілів становить близько 5,1 року. Найбільше такі авто до нас завозять із США (близько 30%), Китаю (приблизно 20%), а також з Німеччини, Норвегії та Польщі.

Те, що об’єднує Польщу та Україну у питанні електромобільності, — це все ще недостатньо розвинута інфраструктура зарядних станцій, хоча і в цій сфері ситуація в Україні краща у порівнянні з Польщею. Так, у нас налічується приблизно 3,2 тисячі загальнодоступних зарядних станцій, на яких можна скористатися приблизно 11 тисячами конекторів. Проблема полягає в тому, що часто такі зарядні станції розташовані не на звичайних заправках, а у складнодоступних місцях. Крім того, електромобілі приїжджають до України з різних ринків, а отже — з різними типами роз’ємів. Через це виникають труднощі під час заряджання, адже залежно від країни походження автомобіль може мати чотири типи повільних роз’ємів і п’ять типів швидких.

Для порівняння, у Польщі влітку 2023 року працювали понад 2,9 тисячі зарядних станцій, на яких було приблизно 5,9 тисячі конекторів. Попри інвестиції, зростання попиту на такі послуги та фінансування сфери в Польщі, розширення мережі зарядних станцій не надто прискорюється. Як пояснюють експерти, ситуація може змінитися внаслідок європейського регулювання інфраструктури альтернативних палив (AFIR).

Александр Райх, член правління Польської асоціації альтернативного пального

Якщо влада хоче уникнути покарань за невиконання вимог закону, необхідно внести правові зміни, які призведуть, зокрема, до полегшення процедур під’єднання зарядних станцій, впровадження механізмів, які сприятимуть і стимулюватимуть енергетичні компанії інвестувати у розширення мережі.

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