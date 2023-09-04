Уже з 1 жовтня: кому з жінок доведеться стати на військовий облік

Від початку повномасштабного вторгнення військовий облік для жінок в Україні залишався добровільним, однак починаючи з 1 жовтня 2023 року, працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов’язані реєструватися у військкоматах.

Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно, повідомляє Фокус.

Для жінок можливість стати на військовий облік надається за умови їхньої придатності до проходження військової служби з урахуванням вікових обмежень (до 60 років) і стану здоров’я, який визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК).

Процедура реєстрації на військовому обліку здійснюється в територіальному центрі комплектування.

Для цього необхідно надати паспорт, диплом про освіту в медичній сфері та довідку з місця роботи.

На військовозобов’язаних жінок покладаються ті самі обов’язки, що й на чоловіків, вони повинні:

ставати на військовий облік;

проходити підготовку до служби;

повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Випускникам медичних і фармацевтичних закладів надається 1 місяць після завершення навчання, щоб стати на облік.

Якщо вони не звернулися до центрів комплектування протягом цього часу, на них чекає штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

Важливо зазначити, що роботодавці зобов’язані повідомляти міські (районні) Територіальні центри комплектування за спеціальним призовом про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку.

У разі, якщо медики та фармацевти залишилися без роботи, вони мають особисто звернутися до військкоматів, щоб стати на військовий облік.

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