В 2021 году из Украины уехало рекордное количество граждан

За 10 месяцев 2021 года Украину покинули свыше 600 тысяч украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет, по данным Opendatabot.

В первой половине 10-х годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек. После 2014 ежегодное количество тех, кто не вернулся в страну, заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тысяч больше, чем выехавших.

В целом с 2011 по 2020 в страну не вернулись 2,6 млн. граждан Украины.