В Харківській області скажений кіт покусав власника: чоловік в лікарні

На Харківщині в селі Киселі Олексіївської громади було виявлено хворого домашнього кота. В домогосподарстві кіт поводився агресивно: покусав власника будинку. Постраждалого направлено до Первомайської ЦРЛ, наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів.

Про це повідомили в Олексіївській селищній раді.

Кіт загинув. Лабораторні дослідження підтвердили захворювання сказ.

З метою координації дій з ліквідації захворювання проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

В селах Киселі та Кам’янка, а також у селищі Слобідське введено карантин на два місяці. Також затверджено план заходів з ліквідації хвороби. В осередку захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання.

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