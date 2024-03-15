В Харківському районі «шахед» влучив у будинок: сталася пожежа

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Липці, Борщова, Вільча.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, 15 березня, о 2:14 у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу БпЛА «шахед» горів дах будинку, гараж. Без постраждалих.

21:25 у селі Константівка Чугуївського району приліт по території. Без постраждалих.

20:20 у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без постраждалих.

18:27 у Куп’янську на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо, міна «Пелюстка») підірвався 43-річний чоловік. Постраждалий помер по дорозі в лікарню.

17:16 у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпілих не надходила.

14:41 селищі Коротич Харківського району ворог завдав удару по одній з установ: пошкоджені гаражні бокси та два транспортні засоби. Без постраждалих.

12:45 відбувся ворожий обстріл села Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка.

11:30 у Лозовій внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 30,79 га території, знищили 239 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

За добу евакуйовано 14 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано з двох громад 103 дитини: Вільхуватської – 33; Великобурлуцької – 70.

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