В Минцифры рассказали, как вакцинированным за рубежом украинцам получить «тысячу Зеленского»

Украинцы, которые вакцинировались от коронавируса за рубежом, уже могут получить 1 тысячу гривен в рамках программы «Єпідтримка».

Об этом во время брифинга сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это системно заработало по всей стране – возможность внести семейными врачами информацию о том, что вы получили прививки за рубежом, в электронную медицинскую систему. После этого человек сможет сгенерировать кодовый сертификат в «Дії» и получить услугу. Сегодня есть такой четкий алгоритм», — сказал он.

Как сообщалось, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение «Дія» по 1 тысяче гривен.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении «Дія», государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Источник: УНИАН