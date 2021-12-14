В МОЗ разрешили делать третью прививку от COVID-19: кому нужна дополнительная вакцинация

Подписан приказ Минздрава № 2770 от 13 декабря 2021 года по введению дополнительной дозы вакцины от COVID-19. «Дополнительная доза – это прежде всего защита для лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», сообщили в МОЗ.

Согласно приказу получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, независимо от того, какой вакциной они прививались ранее рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

«Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Полный список состояний и показаний для получения дополнительной дозы антиковидной вакцины можно найти в рекомендациях НТГЭИ.

Детальнее ознакомиться с приказом можно по ссылке.