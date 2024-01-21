В поліції назвали попередню причину ДТП з п’ятьма постраждалими на Харківщині

Сьогодні, 21 січня, на Харківщині на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району не розминулися мікроавтобус та кросовер: в результаті зазнали травм п’ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, 40-річний водій мікроавтобусу Ford Transit не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням 38-річного чоловіка. В результаті аварії травми отримав водій Hyundai та пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчина та 15-річний хлопець. Також тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини ДТП встановлюються.

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