В Раді прокоментували рейди ТЦК: «потрібне поповнення війська»

Командирам бойових підрозділів потрібно поповнення на фронті. Нещодавні рейди ТЦК є нагадуванням про це.

Як пише УНІАН, про це заявив в ефірі Радіо Свобода член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція «Слуга народу»).

За його словами, Міністерство оборони, Генеральний штаб та військові повинні більше військовозобов’язаним громадянам розповідати, що відбувається на війні, який там стан.

«У нас є проблема в тому, що в нас немає ким поповнювати військове формування. Хлопці там третій рік на війні, вони також хочуть сходити на концерт «Океану Ельзи», сходити до ресторанів. Я так розумію, що фідбек більший йде через бойових військових командирів, коли вони звертаються та говорять, що потрібно поповнення. А поповнення не надходить. Тому відбулась така історія, що ТЦК нагадали про те, що кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на облік, оскільки це вже не право, це вже обов’язок», – сказав він, коментуючи нещодавні рейди ТЦК.

Федієнко уточнив, що говорити про темпи мобілізації зарано, і інформація про неї є з обмеженим доступом, але однозначно – наші бойові підрозділи потребують доукомплектування.

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