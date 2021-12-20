В УЦОКО назвали стоимость пробного ВНО в 2022 году

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, сколько будет стоить пробное ВНО в 2022 году. Сумма стартует от 213 гривен и будет регулироваться в соответствии с регионом проведения.

Об этом сообщает пресс-центр УЦОКО.

«Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам и колеблется в пределах от 213 грн до 309 грн», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, а также прогнозируемым количеством тестирований и т. д.

Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5-22 января 2022 года.

В частности, пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературе состоится 19 марта, 26 марта — по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.