В Украине с 2022 года ФОП будут использовать кассовые аппараты, Рада не поддержала отсрочку

В Украине теперь с 1 января 2022 года ФОП должны будут при расчетных операциях использовать кассовые аппараты.

Верховная Рада не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Соответствующий законопроект поддержали всего 102 народных избранника.

Этот законопроект предусматривал отсрочку внедрения кассовых аппаратов еще на год – до 1 января 2023 года.

Народные депутаты заседание массово проигнорировали. Голосов не хватило даже для того, чтобы внести законопроект в повестку дня.

Теперь с 1 января 2022 года начинается расширенное применение регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Напомним, накануне нардеп забросил кассовый аппарат в зал Рады. Охрана пыталась не пустить в зал заседаний народного депутата Андрея Николаенко с кассовым аппаратом.

Источник: Корреспондент