В Украине введена бустерная прививка для всех граждан от 18 лет, – МОЗ

Министерство здравоохранения утвердило бустерную прививку для всех категорий населения от 18 лет: подписан соответствующий приказ.

Об этом сообщает «Cуспільне» со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко. «Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», – говорится в сообщении.

По словам Ляшко, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Рекомендованный период введения от 6 до 9 месяцев с момента получения второй прививки от COVID-19, пояснил министр.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной, сообщили в Минздраве.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в приложении «Дія» ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию, отметил Виктор Ляшко. На бустерную прививку можно записаться онлайн через медицинскую электронную систему Helsi.me. Все данные о ревакцинальной дозе будут сохранены в приложении Helsi.