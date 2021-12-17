В Украине за сутки — почти 8,9 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировали 8 899 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98), «, — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 028 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 328; 21 650 человек выздоровели.

Напомним, днем ранее, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 597 046 случаев коронавируса; выздоровели 3 306 465 человек; летальных случаев – 92 641.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев – 1385;

Винницкая область – 334;

Волынская область – 412;

Днепропетровская область – 355;

Донецкая область – 564;

Житомирская область – 218;

Закарпатская область – 287;

Запорожская область – 559;

Ивано-Франковская область – 193;

Киевская область – 392;

Кировоградская область – 130;

Луганская область – 93;

Львовская область – 401;

Николаевская область – 332;

Одесская область – 556;

Полтавская область – 527;

Ровенская область – 264;

Сумская область – 239;

Тернопольская область – 198;

Харьковская область – 294;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 318;

Черновицкая область – 151;

Черниговская область – 250.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

По данным Минздрава 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.

В общей сложности в стране проведено 27 137 674 прививки от коронавируса.