В Украине за сутки — почти 8,9 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировали 8 899 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98), «, — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 028 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 328; 21 650 человек выздоровели.
Напомним, днем ранее, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 597 046 случаев коронавируса; выздоровели 3 306 465 человек; летальных случаев – 92 641.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев – 1385;
Винницкая область – 334;
Волынская область – 412;
Днепропетровская область – 355;
Донецкая область – 564;
Житомирская область – 218;
Закарпатская область – 287;
Запорожская область – 559;
Ивано-Франковская область – 193;
Киевская область – 392;
Кировоградская область – 130;
Луганская область – 93;
Львовская область – 401;
Николаевская область – 332;
Одесская область – 556;
Полтавская область – 527;
Ровенская область – 264;
Сумская область – 239;
Тернопольская область – 198;
Харьковская область – 294;
Херсонская область – 80;
Хмельницкая область – 367;
Черкасская область – 318;
Черновицкая область – 151;
Черниговская область – 250.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
По данным Минздрава 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.
В общей сложности в стране проведено 27 137 674 прививки от коронавируса.