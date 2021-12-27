В Украине вырастут тарифы на воду: сколько нужно платить с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Об этом сообщается в решении НКРЕКП.

Согласно решению, НКРЄКУ самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП «Облводоканал» (Запорожье) — 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).

Также высокие тарифы установлены для клиентов КП «Уманьводоканал» — 47,92 гривен за 1 кубометр и КП» Бердянскводоканал » — 47,56 гривен.

В Киеве тарифы вырастут на 20% больше 25,32 гривен (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривен с ПВД). Из них:

— централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС;

— централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.

Источник: РБК-Украина