В Украине за сутки — более 3,6 тысяч случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 602 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 49)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 129 заболевших; летальных исходов – 176; 6 866 пациентов выздоровели.
Днем ранее, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 608 151 случаев коронавируса; выздоровели 3 331 865 заболевших; летальных случаев – 93 105.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 374;
Винницкая область – 145;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 236;
Донецкая область – 124;
Житомирская область – 191;
Закарпатская область – 115;
Запорожская область – 165;
Ивано-Франковская область – 134;
Киевская область – 274;
Кировоградская область – 99;
Луганская область – 9;
Львовская область – 221;
Николаевская область – 105;
Одесская область – 163;
Полтавская область – 139;
Ровенская область – 119;
Сумская область – 114;
Тернопольская область – 160;
Харьковская область – 92;
Херсонская область – 26;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 93;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 88.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки 62 686 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от ковида получили 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности в стране проведено 27 337 322 прививки.