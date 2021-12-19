В Украине за сутки — более 3,6 тысяч случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 602 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 49)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 129 заболевших; летальных исходов – 176; 6 866 пациентов выздоровели.

Днем ранее, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 608 151 случаев коронавируса; выздоровели 3 331 865 заболевших; летальных случаев – 93 105.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки 62 686 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от ковида получили 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности в стране проведено 27 337 322 прививки.