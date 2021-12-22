ВАКС заочно арестовал экс-главу ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Соответствующее решение судья принял 22 декабря по ходатайству детектива НАБУ, согласованному с прокурором САП.

Как говорится в сообщении САП, в ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления банка вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил на средства банка свыше 136,89 млн гривен в пользу связанной с банком страховой компании Ингосстрах.

Также Дубилета подозревают в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств банка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную компанию, чтобы сделать невозможным дальнейшее взыскание средств в пользу банка.

Общая сумма ущерба в этом эпизоде ​​достигает $314 901 825,8. Согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 16.12.2016 это равнялось 8 281 448 814,81 грн.

28 октября 2021 года Антикоррупционный суд разрешил заочное досудебное расследование против Александра Дубилета.

Напомним, что 22 февраля 2021 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в растрате 136,89 млн грн трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка.

Этот эпизод дела касается страховой компании Ингосстрах. Среди подозреваемых — экс-глава правления Александр Дубилет, бывший первый заместитель председателя Владимир Яценко и Елена Бычихина, экс-руководитель одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании Ингосстрах.

15 марта в деле ПриватБанка было объявлено еще три подозрения по другому эпизоду, который касается растраты 8,2 млрд грн. Среди подозреваемых — Александр Дубилет, экс-заместитель председателя правления, руководитель казначейства Людмила Шмальченко, а также бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежда Конопкина.

В конце марта Дубилета объявили в розыск, после чего он сообщил, что находится в Израиле, не прячется от следствия, но не может приехать в Украину.

24 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

После этого ВАКС заочно его арестовал. Однако апелляционная палата ВАКС отменила это решение и назначила повторное рассмотрение ходатайства о заочном аресте Дубилета-старшего.

Потом прокурор САП отозвал ходатайство, потому что материалы по Дубилету выделили в отдельное производство. В связи с розыском подозреваемого детектив НАБУ и прокурор САП просили суд предоставили им разрешение на заочное расследование.

Источник: Новое Время