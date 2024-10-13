Україна

Внаслідок вчорашнього обстрілу Харківщини в лікарні помер постраждалий

Автор Геннадій Семенов
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12 жовтня в ході обстрілу села Черкаська Лозова було травмовано чоловіка 67 року народження.

Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Сьогодні чоловік помер в лікарні

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