Внаслідок вчорашнього обстрілу Харківщини в лікарні помер постраждалий

12 жовтня в ході обстрілу села Черкаська Лозова було травмовано чоловіка 67 року народження.
Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Сьогодні чоловік помер в лікарні
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12 жовтня в ході обстрілу села Черкаська Лозова було травмовано чоловіка 67 року народження.
Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Сьогодні чоловік помер в лікарні
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”
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