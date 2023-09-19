Україна

Вночі окупанти били й по Харківській області: прокуратура показала наслідки

Автор yelyzaveta
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Вночі 19 вересня російські військові завдали ракетний удар по селу Отрадне Куп‘янського району. За попередніми даними, удар був завданий однією ракетою типу С-300, випущеною з території бєлгородської області рф.

Російська ракета впала на територію навчального закладу. Пошкоджено господарчі споруди.

Вночі окупанти били й по Харківській області: прокуратура показала наслідки 7

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

Вночі окупанти били й по Харківській області: прокуратура показала наслідки 9

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