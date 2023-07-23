Ворог має значну кількість танків, артилерії, БпЛА та можливість їх відновлювати: нацгвардійці про оборону Бахмуту

Старший механік-водій трофейного танка Т-80 бригади «Спартан» нацгвардієць Ігор розповів про сучасну підготовку танкових екіпажів, бойові завдання та чому не потрібно недооцінювати противника.

Ігор був строковцем 20 років тому. Він й гадки не мав, що набуті навички керування танком колись йому знадобляться.

Ігор, нацгвардієць

У 2002-2003 роках я проходив строкову службу на посаді командира танка в Збройних силах України. Спочатку мене відправили на підготовку до навчального центру «Десна», а згодом до військової частини у Житомирській області.

Після строкової служби він працював апаратником на зернопереробному заводі в Харківській області. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення російської федерації отримав повістку та прийшов до територіального центру комплектування.

До бригади «Спартан» Ігор доєднався у червні 2022, там врахували його попередній досвід строкової служби та призначили на посаду механіка-водія трофейного танка Т-80.

Ігор, нацгвардієць

Спочатку нас готували в навчальному центрі. Вчили орієнтуватися та водити танк по бездоріжжю, долати різні перешкоди, маскуватися, обирати місця для позицій, готувати їх.

Після навчання особовий склад був відправлений виконувати бойові завдання до Бахмуту на Донеччині.

Ігор, нацгвардієць

Я мав тримати танк справним та доставляти екіпаж на лінію вогню. Треба було постійно маневрувати, бо танк легко засікти та нанести по ньому удар.

В умовах міського бою найчастіше доводилося працювати із закритих позицій.

Ігор, нацгвардієць

Здебільшого, ми були за декілька кілометрів від самого Бахмута, вели вогонь з закритих позицій. Надходила команда, ми збирались, виїжджали, відпрацьовували по цілях і поверталися назад. Це були різні цілі –приміщення, де переховувався ворог, сховища боєприпасів, були цілі, де розвідка знаходила військову техніку противника.

Нацгвардієць зауважує: противником не слід нехтувати, ворог має значну кількість танків, артилерії та БПЛА, має можливості їх відновлення. Тому гвардійці бригади «Спартан» роблять все можливе, аби завдати окупаційним силам росії максимальних втрат.

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

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