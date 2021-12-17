Врач назвала категорию людей, которые тяжелее переносят COVID-19: это те люди, которые узнали о том, что заболели коронавирусом и начали паниковать. Они тяжелее переносят болезнь.

Об этом в интервью «Фактам» сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы «Феофания» Светлана Гук.

Врач отметила, что люди, узнав, что они больны коронавирусом, сразу начинают паниковать и тогда медики назначают им успокоительные медикаменты.

«Бывают пациенты, которые только что поступили в больницу и симптомов у них на две копейки, но уже вызывают нотариуса. И совсем не слышат врачей, потому что уже поставили на себе крест. Препараты, обладающие легким успокаивающим действие, не входят в протокол лечения COVID-19, но людям, у которых положительная ПЦР вызывает паническое и тревожное состояние, мы назначаем такое симптоматическое лечение», — рассказала Гук.

Она добавила, что отчаяние и паника ухудшают самочувствие больных. Также это может приводить к паническим атакам.

«Пациенты-пессимисты тяжелее переносят болезнь. Один спокойный, уравновешенный мужчина рассказывал: болел дома, и как будто все было в порядке. Но как-то за ужином почувствовал, что сердце сильно колотится, и сразу стало страшно. Это классическая паническая атака, и на нее следует реагировать. Поскольку нервная система расшатана, человек «поедает» не только себя, но и врача», — пояснила специалист.

Как сообщалось, в Украине за сутки зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 779 ребенка и 98 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 2028 человек, зафиксировано 328 летальных случаев.

Источник: УНИАН