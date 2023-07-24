Висловлювався на підтримку держави-агресора: повідомлено про підозру жителю села Хотімля на Харківщині

Під час окупації 50-річний житель села Хотімля Чугуївського району неодноразово публічно схвалював дії президента російської федерації та заперечував здійснення збройної агресії проти України.

Також підозрюваний вважав правильним та правомірним поширення суверенітету агресора на території України, повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловік переконував місцеве населення, що військовослужбовцями зс рф не здійснюються обстріли прилеглих населених пунктів та мирного населення, а навпаки, запевняв, що дані обстріли вчиняють виключно військовослужбовці Збройних Сил України.

13 липня дізнавачі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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