З Куп’янського району вже евакуювали 436 жителів

Евакуація цивільного населення із Куп’янського району триває за активної участі волонтерських організацій.

За 15 серпня вивезено ще 92 людини. В тому числі 17 дітей, 50 жінок та 6 людей з інвалідністю, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усього за період з 9 серпня евакуйовано 436 людей, в тому числі 128 дітей.

Нагадаємо, усі охочі виїхати з небезпечних районів можуть телефонувати до Єдиного координаційного гуманітарного центру цілодобово:

+380507890124

+380637896474

Та на «гарячу лінію» Куп’янської МВА щоденно із 9:00 до 16:00 години:

+380989412300

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