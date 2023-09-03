Зеленський оголосив про кадрові зміни: Резнікова замінить Умєров

Президент Володимир Зеленський вирішив провести заміну міністра оборони України. Глава держави вважає, що Олексія Резнікова має замінити Рустам Умєров.

Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні, пише Громадське.

«Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров», — сказав президент.

Зеленський додав, що очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Ухвалити кадрове рішення Раді буде запропоновано цього тижня.

«Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень», — зазначив глава держави.

Що відомо про Умєрова?

Рустем Умєров має кримськотатарське походження. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Свою карʼєру Умєров розпочав у 2004 році в телекомунікаційній компанії, займаючи різні керівні посади. Згодом, у 2013, заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.

Як йдеться в довідці на сайті Фонду держмайна, Рустем Умєров народився в Узбекистані, а згодом жив в Алушті. Власне, саме тему Криму, за даними руху ЧЕСНО, Умєров найчастіше підіймав у Раді, коли був депутатом.

Що стосується освіти, то Умєров здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління. Брав участь у додаткових навчаннях та програмах обміну.

Він очолює Фонд державного майна з 7 вересня 2022 року. А до того з серпня 2019 року він був парламентарем від фракції «Голос», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час роботи у Верховній Раді Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Був співголовою депутатського об’єднання «Кримська платформа» та учасником української переговорної групи з рф.

У 2021 році Умєрова нагородили орденом «За заслуги» III ступеня. Так, він опинився у списку тих, кого президент Володимир Зеленський відзначив за «значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

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