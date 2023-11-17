Україна

Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі

Автор yelyzaveta
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Напередодні зими жителі Золочівської громади, житло яких постраждало від російських обстрілів, отримають будівельні матеріали для ремонту.

Як повідомили в Золочівській селищній раді, у розробці ще кілька проєктів, спрямованих саме на вразливі категорії громадян. Так, планується забезпечити родини, що залишаються зимувати в своїх домівках у зонах постійних обстрілів, буржуйками і паливними брикетами. Власники розбитих хазяйств, які мають худобу, отримають сертифікати на придбання всього необхідного для ремонту приміщень, господарів підсобного господарства – корми для тварин.

Допомогу Золочівській громаді у забезпеченні людей надає відокремлений підрозділ міжнародної гуманітарної організацієї Help – Hilfe zur Selbsthilfe, що працює за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі 5
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  • Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі 11
  • Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі 13

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