Знищена ціла вулиця: росіяни вперше застосували на Харківщині перероблену ФАБ-1500

5 травня близько 15:20 в селі Моначинівка Куп’янського району внаслідок влучання керованих авіабомб загинула 88-річна жінка, поранено трьох цивільних чоловіків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

«Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу, вагою 1,5 тонни», – розповів начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

В цьому прикордонному селі в Куп’янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ-1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

«Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти – зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару», – йдеться в повідомленні.

За словами Болвінова, попри таку потужну атаку мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції.

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